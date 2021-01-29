Жители Ярославля сообщили о взрыве в Заволжском районе

В пятницу вечером 29 января жители Заволжского района Ярославля сообщили в соцсетях о сильном взрыве в районе Ляпинской ТЭЦ. Очевидцы рассказывали, что к месту происшествия проехали не менее 10 пожарных спецмашин.

Сетевое издание 76/ru со ссылкой на информацию, полученную в региональном управлении МЧС России сообщило, что, по предварительным данным ЧП произошло около 19 часов из-за возгорания на промышленном предприятии, находящемся недалеко от Ляпинской ТЭЦ.

Позднее о том, что взрыв произошел на территории частного предприятия, расположенного рядом с Ляпинской котельной, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«Сегодня рабочие производили утилизацию титановых трубок. Видимо, при соприкосновении масла с оборудованием – причина неизвестна - произошло возгорание масла»,— цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального МЧС.

Сообщается, что рабочие предприятия начали тушить огонь самостоятельно, однако произошел взрыв из-за взаимодействия с водой. Возгорание было ликвидировано.

По последним данным, возгорание было ликвидировано около 20:10. Территория предприятия, где произошло ЧП находится под охраной. Там продолжают работать представители МЧС. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Антон Антонов