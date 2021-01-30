США не планируют ослаблять антироссийские санкции

США и их союзники не будут ослаблять санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине, заявил американский посол в РФ Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь». Запад начал вводить санкции после референдума в Крыму, который по его результатам вновь вошел в состав России. Подход США к Украине и к минским соглашениям остается прежним, отметил господин Салливан.

«Семь лет мы все силы прилагали к тому, чтобы разрешить этот вопрос, и мы продолжим над ним серьезно работать. Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий»,— заявил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

«Мы продолжим вести диалог и работать с привлечением всех используемых нами форматов, будь то "нормандский формат" или другие формы межправительственного взаимодействия. Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению»,— сказал Джон Салливан.

18 марта 2014 года по результатам референдума был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. После этого западные страны начали вводить санкции за «подрыв территориальной целостности Украины», связанные с присоединением Крыма и обострением ситуации в Донбассе.

Одной из первых была Канада, которая 5 марта прекратила военное сотрудничество с Россией. Затем санкции неоднократно расширялись и продлевались.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Украину отговаривают от карабахского сценария».