Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, как ставший популярным в интернете мем помог политику собрать деньги на благотворительность.

После 50 лет в политике — в моду — неожиданный виток сделала карьера Берни Сандерса после инаугурация президента США. Ставший мемом снимок одиноко сидящего на стуле сенатора превратился для него во вдохновение и источник дохода. Политик использовал кадр для создания буквально собственной модной коллекции, в которую вошли футболки и свитшоты.

Chairman Sanders Collection пока продается только на официальном сайте Берни Сандерса. Стоимость предметов одежды — $27 и $45. По данным СМИ, новый бизнес уже принес ему почти $2 млн. Правда, деньги эти он решил не оставлять себе, а направить на благотворительность. На уже культовом фото политик сидит в пуховики и вязаных варежках, которые теперь тоже неожиданно стали популярны. Модные издания даже делают подборки, посвященные тому, где купить варежки, как у Берни Сандерса.

Кстати, его аксессуар эксклюзивный, был связан вручную учительницей средней школы из штата Вермонт, который он представляет. Так что все вопросы о том, кто был иконой стиля на торжественной церемонии, теперь отпадают сами собой. Политику удалось затмить и Дженнифер Лопес в белоснежном образе от Chanel, и даже Леди Гагу с ее то ли голубем мира, то ли сойкой-пересмешницей.