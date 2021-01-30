Общее число инфицированных COVID-19 в Черноземье превысило 180 тыс. граждан

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 30 января сообщил о еще 1191 заболевшем в Черноземье. Общее число инфицированных составило 180,969 тыс. Из них выздоровели - 160, 755 тыс. (1089 - за последние сутки), а 3286 пациентов - умерли (38).

Так, в Белгородской области за последние сутки подтвердился еще 171 случай коронавируса, общее число заболевших достигло 27,279 тыс. При этом новых выздоровевших за сутки - 117, а всего - 24,764 тыс., летальных случаев - пять, а с начала пандемии уже 367.

В Воронежской области - еще 376 заболевших, а всего уже - 57,844 тыс. Новых выздоровевших - 381, а всего - 52,005 тыс., умерли за сутки 20 пациентов с коронавирусом, а за весь период пандемии - 1566.

В Курской области подтвердились еще 177 заболевших, а их общее число составило уже - 26,105 тыс. Новых выздоровевших - 175, а всего уже - 22,993 тыс., летальных исходов за сутки пять, а с начала пандемии - 369.

В Липецкой области - еще 151 заболевший, общее число инфицированных - 20,783 тыс., новых выздоровевших - 155, а всего - 16,802 тыс., не справились с болезнью два пациента за сутки, а за весь период уже 368.

В Орловской области подтвердились еще 162 диагноза, а всего уже - 26,56 тыс. Новых выздоровевших - 164, а всего - 23,446 тыс., летальных случаев за сутки - три, а с начала пандемии уже 348.

В Тамбовской области - еще 154 заболевших, а всего - 22,398 тыс. Новых выздоровевших - 97, а всего - 20,745 тыс., летальных случаев за сутки - три ,а с начала пандемии - 268.

О том, как в макрорегионе объявляли всеобщую вакцинацию, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков