МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Сочи

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном сходе лавин в горах Сочи.

Согласно сообщению ведомства, лавиноопасность в горной части курорта прогнозируется выше 2500 метров в период с 18:00 30 января до 18:00 1 февраля 2021 года. Спасательные службы не исключают возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием дорог.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее МЧС продлило до 28 января действие предупреждения о лавиноопасности в горах Сочи, оно действовало на высоте от 2000 метров.

Алексей Белянин