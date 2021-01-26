МЧС продлило действие предупреждения о лавиноопасности в горах Кубани до 28 января

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Сочи.

Согласно данным ведомства, опасность возникновения лавин ожидается с 26 по 28 января 2021 года в горах Краснодарского края выше 2000 метров.

МЧС предупреждает, что в случае схода лавин не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктуры.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, предыдущее предупреждение от МЧС действовало с 24 января. Тогда лавиноопасность прогнозировалась в горах региона выше 2000 метров.

Алексей Белянин