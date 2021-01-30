В Сочи создадут 2660 платных прибордюрных парковок

Власти Сочи планируют создать в четырех районах города сеть платных прибордюрных парковок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего планируется создать 2660 платных парковочных мест. По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, их внедрение объясняется необходимостью разгрузить улично-дорожную сеть курорта от хаотично запаркованных машин и увеличить пропускную способность на дорогах.

«На основе проведенного обследования были определены 38 автомобильных дорог, на прибордюрной части которых возможно выделение парковочных мест», – прокомментировал он.

В мэрии Сочи уверены, что организация сети платных парковок также позволит повысить дисциплину автолюбителей, что положительно скажется на облике города и улучшит имиджевую составляющую курорта.

Платные парковки уже несколько лет действуют в Краснодаре. Как сообщал “Ъ-Кубань”, в настоящее время в Краснодаре 266 парковок, рассчитанных на 8075 машиномест. На улицах города установлены 246 паркоматов, 1774 дорожных знака, 561 сигнальный столбик и 329 ограничивающих въезд бетонных полусфер. За весь период (с 2014 по 2020 годы) в бюджет Краснодара от эксплуатации парковочных мест поступило 45 млн руб., также 137,5 млн руб. компания-оператор перечислила в бюджеты всех уровней.

Алексей Белянин