В Краснодаре разработают новые условия работы с парковками

В Краснодаре завершается срок действия концессионного соглашения по созданию и эксплуатации муниципальных платных парковок. Мэр краевого центра Евгений Первышов поручил разработать новые условия эксплуатации парковочного пространства. По словам господина Первышова, в ближайшее время будет просчитан экономический эффект, а полученные в будущем средства могут быть направлены на развитие существующей сети парковок и создание новых машиномест.

По данным городской администрации, в настоящее время в Краснодаре 266 парковок, рассчитанных на 8075 машиномест. На улицах города установлены 246 паркоматов, 1774 дорожных знака, 561 сигнальный столбик и 329 ограничивающих въезд бетонных полусфер. За весь период (с2014 по 2020 годы) в бюджет Краснодара от эксплуатации парковочных мест поступило 45 млн руб., также 137,5 млн руб. компания перечислила в бюджеты всех уровней.

Елена Рыжкова