Группа депутатов предложила ввести компенсацию учителям за дистанционную работу

Депутаты Госдумы направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову по оплате удаленной работы учителей. Они предлагают компенсировать расходы на связь, обслуживание техники и другие траты. Как передает ТАСС, обращение направлено от группы депутатов во главе с Ларисой Тутовой («Единая Россия»), не уточняется, сколько человек подписалось под документом.

«Предлагаем установить компенсационные выплаты за расходы педагогов на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники и другое по аналогии с компенсацией расходов педагогов на оплату учебной литературы»,— говорится в письме. Авторы считают, что работа в дистанционном и смешанном режимах может «отличаться по сложности и интенсивности от офлайн-уроков», передает агентство.

Ранее Минпросвещения рекомендовало российским школам рассмотреть возможность шестидневного (вместо пятидневного) обучения или сокращения каникул в зависимости от длительности пребывания учеников на карантине и уровня недополученных из-за этого знаний. При этом в большинстве регионов школьники и без указаний Минпросвещения учатся шесть дней в неделю.

О том, как регионы планируют менять расписание уроков,— в материале “Ъ” «Школьникам прописали шестидневку».