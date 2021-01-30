На Ямале еще 63 человека заболели COVID-19

За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) новую коронавирусную инфекци диагностировали у 63 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным на 30 января, в регионе с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 35 552 человек, более 31 тыс. пациентов уже выздоровели, 377 пациентов скончались.

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 19 032 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 3 832 080 человек, более 3,2 млн пациентов выздоровели, 72 697 человек скончались.

Напомним, на Ямале режим самоизоляции продлен до 1 марта. Накануне в регион было доставлено 9 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». По состоянию на 28 января в ЯНАО уже привились 2 655 человек, из них 895 получили два компонента вакцины.