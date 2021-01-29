На Ямал доставили 9 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) доставили 9 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщили в пресс-службе правительства округа. В данный момент вакцину готовят к распределению во все муниципальные образования округа.

«К приему подготовлены 70 прививочных пунктов с удобной навигацией и местами отдыха. Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям», — отметили в пресс-службе.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам колл-центров больниц, на портале «Госуслуги» и в Единой электронной регистратуре.

С начала пандемии на Ямале зарегистрировано 35 489 случаев коронавируса, более 31 тысячи человек уже выздоровели, 377 пациентов скончались. По состоянию на 28 января на Ямале уже привились 2 655 человек, из них 895 получили два компонента вакцины.