За сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 144 человек

На территории Тюменской области за минувшие сутки было выявлено 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 27 488 человек, более 26 тыс. пациентов выздоровели, 246 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрирован 19 032 новых случая инфицирования. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 832 080 человек, более 3,2 млн пациентов выздоровели, 72 697 человек скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области продлен до 28 февраля. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны.

Накануне в регион доставили 21,6 тыс. доз вакцины «Спутник V» от коронвируса. По данным на 29 января, от коронавируса привито более 9,8 тыс. жителей Тюменской области, еще более 10 тыс. человек находятся в листе ожидания.