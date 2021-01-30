На Кубани в 2020 году продали 356 электромобилей с пробегом

В Краснодарском крае за 2020 год продали 356 подержанных электромобилей. По этому показателю Кубань занимает третье место в России, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего транспортных средств этого типа в минувшем месяце продали в Иркутской области – 612 шт. На втором месте находится Приморский край – 569 шт. Также в топ-5 попали Хабаровский край (314 шт.) и Новосибирская область (250 шт.). Москва в этом рейтинге лишь на шестом месте (219 шт.), отмечают аналитики «Автостата».

Всего в 2020 году в России продали 5273 электромобиля с пробегом – на 60% больше, чем годом ранее. Самым популярным электромобилем с пробегом остается Nissan Leaf – на его долю приходится 93% от общего числа подержанных электромобилей. В тройку лидеров также попали Mitsubishi I-MiEV и Tesla Model S.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам ноября 2020 года Краснодарский край также занимал третье место по перепродажам электромобилей. Продажи новых электромобилей с электроприводом в регионе в 2020 году выросли в 2,25 раза – до 36 машин.

Алексей Белянин