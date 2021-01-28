Продажи электромобилей в Краснодарском крае в 2020 году выросли в 2,25 раза

В Краснодарском крае в 2020 году продали 36 электромобилей. Это в 2,25 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Кубань стала лидером среди нестоличных регионов по продажам автомобилей с электроприводом. В целом больше всего электромобилей продали в Москве (240), Санкт-Петербурге (69) и Московской области (60). В топ-5 также вошел Приморский край – 31 автомобиль.

Всего за 2020 год россияне приобрели 687 новых электромобилей. Это на 95% больше, чем в 2019 году (353 шт.)

По итогам 2019 года на Кубани продали 16 новых электромобилей. По этому показателю регион занимал пятое место в РФ. В 2018 году на Кубани было продано лишь пять таких авто.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года продали 30 электромобилей с пробегом. По перепродажам этого типа машин Краснодарский край занимал третье место в РФ.

Алексей Белянин