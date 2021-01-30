Американский боксер Брайан стал чемпионом мира WBA в супертяжелом весе

Американец Тревор Брайан победил канадца Бермейна Стиверна и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. 12-раундовый поединок закончился техническим нокаутом в 11-м раунде.

31-летний Брайан победил в 21-й раз (15 нокаутом). На его счету нет поражений. Он стал чемпионом мира впервые, до этого он владел поясом временного чемпиона мира WBA. Титулом чемпиона обладал Мануэль Чарр из Германии, но он отказался от боя. Чарр стал обладателем пояса после боя с россиянином Александром Устиновым в 2017 году. Суперчемпионом мира WBA является британец Энтони Джошуа.

На счету 42-летнего Бермейна Стиверна 25 побед (21 нокаутом) и четыре поражения. Он обладал титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в 2014–2015 годах.