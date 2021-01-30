Главу пресс-службы президента Киргизии задержали по подозрению в вымогательстве взятки

В Киргизии задержали заведующего отделом информационной политики аппарата президента, сообщил Государственный комитет национальной безопасности. Его подозревают в вымогательстве взятки с кандидата на одну из госдолжностей. В пресс-релизе приводятся только инициалы задержанного А.Н.С., по последним данным, пресс-службой руководил Нургазы Анаркулов.

«Установлено, что А.Н.С., злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении»,— говорится в пресс-релизе Госкомитета нацбезопасности.

Госкомитет сообщил, что «в свете происходящих общественно-политических процессов» в стране участились факты вымогательства денег под предлогом одобрения у высшего руководства страны по вопросам госуправления.

28 января в Бишкеке состоялась инаугурация президента Садыра Жапарова. Он пришел к власти под лозунгом борьбы с коррупцией. Еще до инаугурации в стране прошли громкие аресты бывших чиновников и силовиков, обвиняемых в коррупции.

Подробнее — в материале “Ъ” «Президент Киргизии вступил в борьбу с коррупцией».