Объем просроченных долгов россиян по кредитным картам вырос на 20%

Объем просроченных более чем на 90 дней долгов по кредитным картам россиян за 2020 год вырос на 20%, до 151,8 млрд руб., в 2019 году он снизился на 7%, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». Общий объем задолженностей по кредитным картам в 2020 году вырос на 9%, до 957,1 млрд руб.

«Темп роста просрочки превысил темпы роста портфеля, что может свидетельствовать о существовании тенденции к ухудшению качества карточных кредитов»,— сообщил старший директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства Валерий Пивень ТАСС.

Задолженность физических лиц по ипотечным кредитам к 1 января составила 9,08 трлн руб., свидетельствует статистика ЦБ России. В декабре 2020 года этот показатель впервые превысил отметку в 9 трлн руб. и установил рекорд.