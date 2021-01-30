МиГ-31БМ сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота поднялся для сопровождения самолета-разведчика «Фалкон-20» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря»,— сообщил центр управления обороной (цитата по ТАСС).

После того, как норвежский самолет развернулся от границы России, МиГ-31БМ вернулся на аэродром базирования. В центре уточнили, что нарушения государственной границы России не допущено.