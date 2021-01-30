Небензя призвал ООН интенсифицировать репатриацию детей из зон конфликтов

Государства обязаны проявить политическую волю и интенсифицировать международное взаимодействие по возвращению на родину детей, которые находятся в зонах военных конфликтов, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Убеждены, перед лицом тяжелейшей гуманитарной ситуации, в которой оказались дети, государства обязаны проявить политическую волю и, руководствуясь принципом наилучших интересов детей, интенсифицировать международное взаимодействие по репатриации детей на родину, реабилитации и их последующей реинтеграции в общество»,— сказал господин Небензя на встрече Совета безопасности ООН по репатриации детей из зон военных конфликтов (цитата по ТАСС).

Заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков сообщил, что ряд стран, в том числе Россия и Казахстан, уже репатриировали около тысячи детей и членов их семей. «Дети до 14 лет не должны задерживаться или привлекаться к ответственности. Основные усилия должны быть направлены на то, чтобы реинтегрировать детей в семьи, а не содержать их в специальных учреждениях»,— добавил он.

В августе 2020 года Россия возобновила возвращение детей из Сирии. Всего прилетели 26 детей, почти все они находились в приютах Дамаска, кого-то нашли в тюрьме. Последний рейс до закрытия границ из-за коронавируса состоялся в конце февраля прошлого года. В октябре на родину вернулись еще 27 российских детей.