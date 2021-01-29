Глава Орловщины Клычков запретил работу всех объектов в центральной части города в воскресенье

Губернатор Орловской области, коммуниста Андрей Клычков фактически остановил работу всех развлекательных, спортивных и торговых объектов на центральной площади города в воскресенье 31 января. Свой запрет глава региона объяснил заботой о безопасности граждан в день несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального, о чем господин Клычков рассказал на своей странице в Facebook.

«Мы вынуждены предпринимать ответные решения, продиктованные, в первую очередь, обеспечением безопасности жителей и гостей нашего региона. Наверное, кто-то уже знает, что в воскресенье на площади Ленина – в центре Орла планируется незаконная политическая акция.

К сожалению, поступающая информация о планах и подстрекательстве отдельных людей, возможно, провокаторов, свидетельствует о нагнетании активных действий на месте событий, что чревато потенциальным риском для окружающих», - заявил господин Клычков. По его мнению, «противоправное массовое мероприятие может представлять опасность для прохожих, для тех, кто захочет просто встретиться в это время на площади с друзьями». Или для тех, кто «захочет привести детей на каток, попить кофе или пообедать в центре города».

«Моей главной задачей является обеспечение безопасности людей, создание условий недопущения угрозы жизни и здоровью граждан. Поэтому я принимаю решение остановить работу катка в воскресенье 31 января, - уточнил Андрей Клычков. - По согласованию с городской администрацией, собственниками точек общественного питания и магазинов на период проведения акции работа всех объектов торговли, питания и услуг на площади и прилегающих улицах будет остановлена. Мы закрываем для посещения детский и городской парки – на этот же период». «Я обращаюсь ко всем жителям города и области. Прошу в воскресенье избегать посещения центральной части города. Владельцев и посетителей - с пониманием отнестись к закрытию коммерческих заведений в центре. К сожалению, не только COVID диктует нам ограничительные меры безопасности»,- резюмировал губернатор. Отметим, что ни один другой глава региона в Черноземье (все остальные пять руководителей представляют «Единую Россию») не заявил пока о столь жестких ограничениях, вызванных возможной акцией сторонников Алексея Навального.

Как в Воронеже прошла несогласованная акция 23 января, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков