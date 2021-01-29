Сторонники Алексея Навального не подавали в мэрию Краснодара уведомлений о митингах

В администрацию Краснодара не поступало уведомлений о планируемых публичных политических мероприятиях, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на слова директора департамента внутренней политики Ирины Романец.

«Поэтому администрация не согласовывала проведения подобных мероприятий на территории краевого центра в ближайшие выходные», - сообщила она. Госпожа Романец также напомнила, что в период режима повышенной готовности, действующего на Кубани, допускается проведение деловых мероприятия с числом участников не более 100 человек.

Ранее сторонники Алексея Навального заявили о проведении акций в городах России. В Краснодаре мероприятие намечено на воскресенье, 31 января.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, власти Ейского района отменили ранее согласованный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Заявку на проведение массового пикета численностью до 100 человек подал 25 января депутат совета Ейского района Александр Коровайный. 28 января депутат написал в своем телеграм-канале, что власти согласовали проведение публичного мероприятия в форме пикета. Однако вечером того же дня господин Коровайный сообщил, что мероприятие отменяется.

Андрей Ульченко