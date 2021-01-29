Непогода может стать основанием для отмены штрафов

Автомобилистам могут отменить штрафы за нарушение правил разметки в непогоду. Правда, водителям все равно придется доказывать, что линии на дорогах действительно не были видны, например, из-за снега. Для этого они могут использовать записи с городских камер, заявили в МВД, в том числе и с устройств, которые фиксируют нарушения ПДД. Как уточняют в ведомстве, по действующим правилам такие записи могут считаться доказательствами наличия или отсутствия административного правонарушения. Юристы говорят, что отмена таких штрафов вполне оправдана. Однако даже при наличии сугробов на проезжей части доказать невиновность не так и просто. Подробности — у Владислава Викторова.

Каждую зиму на Москву внезапно для коммунальщиков обрушивается снег. И пока службы собираются с силами, чтобы начать его расчищать, на дорогах образуются практически сугробы, из-за которых происходят ДТП или возникают десятибалльные пробки как на прошлой неделе. В такой ситуации заметить сплошную линию или выделенную полосу для автобусов бывает непросто. А камеры фиксации нарушений все равно это замечают, и автомобилистам приходят штрафы.

Но это в целом незаконно, говорит автоюрист Тимур Маршани. Поэтому обжаловать постановления нужно в любом случае. «Даже при отсутствии линии разметки камера фиксирует нарушение и автоматически определяет траекторию движения автомобиля. Однако это незаконно, потому что она снимет все с учетом пересечения сплошной линии, а каждый инспектор должен не просто подписать, но и посмотреть, действительно ли произошло нарушение. Если же оценка не может быть дана с учетом того, что пересечение сплошной линии разметки произошло именно в результате невыполнения правил дорожного движения, и камера это зафиксировала, состав административного правонарушения отсутствует. Привлечь к ответственности будет нельзя»,— говорит Маршани.

В идеале, как объясняют эксперты, штрафы за нарушение, например, правил разметки, если дорога завалена снегом, вообще не должны выписываться, ведь все, что фиксируют автоматические городские камеры, предварительно проверяют инспекторы, которые и решают направить водителю постановление о нарушении или нет. Однако поток таких снимков слишком велик, и чтобы не затягивать процесс, штрафы выписываются меньше чем за секунду. Впрочем, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько отмечает, что даже гора снега на дороге не гарантирует, что обжаловать штраф будет легко: «В Москве почти все ограничения у нас дублируются знаками. Поэтому, если какая-то полоса, которая запрещает поворот, перестроение и так далее, завалена снегом, то это еще не является основанием для того, чтобы обжаловать штраф.

Даже если мы не видим разметки, мы должны руководствоваться знаками».

Но важно и то, что такие камеры делают не менее десяти снимков движения одной машины, хотя к постановлению прикрепляется от двух до четырех кадров. И часто бывает так, что на одном из них все-таки удается разглядеть разметку и тогда отменить штраф невозможно, говорят юристы. Хотя даже в этом случае однозначно трактовать эти снимки нельзя, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Поэтому их нужно всегда оспаривать, тем более что сейчас это делать гораздо проще. «Сейчас, наконец-то, появляются механизмы электронного обжалования. Однако процедура все равно громоздкая и потребует времени. Закон только вступил в силу, необходимо будет направлять материалы для обжалования в инспекцию, и только тогда проблему можно будет решить. Теперь речь идет о досудебном процессе, судебная процедура начнется в том случае, если инспекция откажет человеку в удовлетворении его жалобы»,— отметил Шапарин.

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При этом собеседники “Ъ FM” в заявлении МВД о возможности отменить штрафы за нарушение правил в непогоду видят позитивный сигнал. Ведь не так часто правоохранительные органы готовы идти на уступки и избавлять людей от штрафов. Главное, чтобы все это не ограничилось только разговорами.

Анна Никитина