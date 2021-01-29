«Агрокомплекс им. Ткачева» заявил о своей реорганизации

Компания уведомила о том, что по решению акционеров пройдет реорганизацию путем присоединения сразу нескольких предприятий, информация об этом размещена в системе «СПАРК-Интерфакс».

К АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева» будут присоединены ОАО «Крыловский элеватор», ОАО «Малороссийский элеватор», АО «Тихорецкагроинвест» и АО «Кавказ». Все эти компании ранее принадлежали «Агрокомплексу».

Как писал “Ъ-Кубань”, в январе фирма семьи Александра Ткачева «Юг-Бизнеспартнер» купила племенной форелеводческий завод «Адлер». Росимущество в рамках программы приватизации госсобственности продало 100% акций АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер». Сумма сделки составила 539,07 млн руб.

Андрей Ульченко