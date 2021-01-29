X5 сдала землю

X5 Retail Group продолжает избавляться от непрофильных активов. Компания продала участок площадью 15 га в Новой Москве у метро «Саларьево», стоимость которого оценивается в 1,5 млрд руб. Теперь девелопер «Инград» Романа Авдеева может построить на этом месте 350 тыс. кв. м жилья, вложив 33 млрд руб.

X5 Retail Group («Пятерочка» «Перекресток», «Карусель») продала участок площадью 15 га недалеко от метро «Саларьево» на территории Новой Москвы, сообщил “Ъ” источник на рынке недвижимости. Владельцем балансодержателя участка ООО «Румянцево» с декабря 2020 года стал ЗПИФ «Оникс», следует из ЕГРЮЛ. По словам источника “Ъ”, фонд действует в интересах девелопера «Инград» Романа Авдеева. В X5 факт продажи участка подтвердили, отказавшись раскрыть имя покупателя и другие детали сделки. В «Инграде» отказались от комментариев.

Аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов оценивает стоимость площадки в 1,5 млрд руб. По словам еще одного собеседника “Ъ” на рынке недвижимости, ранее X5 планировала построить на участке штаб-квартиру, где консолидировала бы всех сотрудников из занимаемых локаций в бизнес-центрах «Оазис» на Коровьем Валу и «Красная Роза».

В X5 завили, что продажа участка никак не связана с планами по строительству офиса, так как земля не предназначалась для этих целей.

Источники “Ъ” также говорили, что X5 рассматривала покупку по схеме build-to-suit площади в бизнес-центре, запланированном к строительству на месте Пресненского машиностроительного завода у метро «Улица 1905 года» (см. “Ъ” от 23 ноября 2020 года). В X5 говорят, что сегодня сконцентрированы на трансформации существующих офисных площадей с учетом перевода сотрудников на удаленный и комбинированный режимы работы.

Директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов отмечает, что избавляться от непрофильных активов для ритейлера логично. Недвижимость в данном случае — это «заморозка» денег, которые можно было бы направить на развитие бизнеса, указывает он. Ранее X5 продала торговый центр «Миля» площадью 38 тыс. кв. м на юго-востоке Москвы. Покупателем объекта называли выходцев из О1 Properties (см. “Ъ” от 17 августа 2020 года).

По подсчетам Игоря Талалова, на участке у метро «Саларьево» можно построить жилой комплекс площадью 350 тыс. кв. м, что потребует около 33 млрд руб. инвестиций.

Аналитик считает, что «Инград» будет позиционировать жилой комплекс как проект более высокого класса, чем строящийся недалеко от площадки «Саларьево парк» группы ПИК.

В таком случае средняя цена продажи квартир будет 180 тыс. руб. за кв. м, а выручка девелопера — около 47 млрд руб., отмечает он.

Тем не менее на экономику проекта могут повлиять и законодательные изменения, вступившие в силу в конце прошлого года. Теперь за смену вида разрешенного использования в Новой Москве девелоперу придется заплатить в восемь раз больше. Возможно, чтобы сократить расходы, застройщик выделит в проекте больше территории для коммерческой недвижимости и создания рабочих мест, но это уменьшит объем выручки от реализации проекта, указывает господин Талалов.

Дарья Андрианова