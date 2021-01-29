Власти Тамбовской области разрешили предприятиям общепита работать после полуночи

Время работы предприятий общественного питания, которые осуществляют свою деятельность без организации развлечений (диско-бары в этот список не вошли, они продолжают работу с учетом ранее установленных временных ограничений) продлено в Тамбовской области. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в региональной администрации, уже внесены изменения в соответствующее постановление главы региона. Представители предпринимательского сообщества неоднократно обращались в органы власти и лично к губернатору Александру Никитину с просьбой пересмотреть режим работы общепита с учетом положительной динамики по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, напомнили в обладминистрации.

До выхода постановления предприятиям общепита запрещалось работать с 23:00 до 06:00. Теперь интервал рабочего времени увеличился на два часа. Однако в период с 23.00 до 01.00 будут действовать ограничения по наполняемости зала: число посетителей не должно превышать 30% от вместимости зала.

Об уровне заболеваемости коронавирусом в Черноземье читайте в материале «Ъ».

Ирина Лобанова