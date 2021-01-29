За сутки коронавирусом в Черноземье заболели 1198 человек, умер 31 пациент

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 29 января, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 1198 новых случаев заболевания. Общее число инфицированных с начала пандемии в макрорегионе достигло 179,778 тыс. человек. За сутки зафиксирован 31 летальный случай — по пять в Белгородской и Орловской областях, 12 - в Воронежской, по три в Курской и Липецкой, Тамбовской областях (всего 3,248 тыс. случаев в Черноземье). За минувший день выздоровели 1261 (всего 159,666 тыс.) человек.

В Белгородской области зафиксировано 174 новых случая COVID-19 (всего 27,108 тыс.), выздоровели при этом 155 пациентов (всего 24,647 тыс.). Умерли за все время пандемии — 362 пациента с коронавирусом.

В Воронежской области — 378 новых случаев (всего 57,468 тыс.), новых выздоровевших — 369 (всего 51,624 тыс.). Умерли за все время пандемии — 1546 пациентов.

В Курской области — 179 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 25,928 тыс.), выздоровели - 172 (22,818 тыс.). Смертельных случаев с марта 2020-го — 364.

В Липецкой области зарегистрировано 149 новых случаев коронавируса (всего 20,632 тыс.), новых выздоровевших 153 (всего 16,647 тыс.). Смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 366.

В Орловской области — 163 новых случая (всего 26,398 тыс.), выздоровели - 161 пациент (всего 23,282 тыс.), умерли с начала пандемии — 345.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 155 диагнозов коронавируса (всего 22,224 тыс.), новых выздоровевших 251 (всего 20,648 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 265.

В целом в РФ нарастающим итогом зарегистрировано уже более 3,813 млн случаев заболевания в 85 регионах, за сутки — 19,238 тыс.

Как организуют вакцинацию от коронавируса на предприятиях макрорегиона, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова