Официальный представитель Андрея Исаева опроверг задержание экс – совладельца Балтийского банка

Официальный представитель экс-совладельца Балтийского банка Андрея Исаева адвокат Александр Ефимов заявил, что информация о задержании господина Исаева не соответствует действительности и является. «Андрей Исаев находится дома во Франции по решению суда Французской республики»,— сообщил он.

Сам господин Исаев назвал эту информацию «вбросом» и, со слов адвоката, считает, что она призвана «оказать влияние на правоохранительные органы Российской Федерации и общественное мнение в корпоративных спорах».

Напомним, что ранее о задержании бывшего совладельца Балтийского банка сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления Альфа-банка Владимира Сенина (санирует Балтийский банк).