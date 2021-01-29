Задержан экс-совладелец Балтийского банка Андрей Исаев

Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев задержан во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления Альфа-банка Владимир Сенин.

Задержание Исаева произошло в конце декабря прошлого года по запросу Генпрокуратуры РФ.

Исаев был объявлен в международный розыск по делу о выводе активов из Балтийского банка. В декабре 2018 года ему заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В 2015 году ПАО «Балтийский Банк» был признан банкротом. Саматором банка является Альфа-банк.

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