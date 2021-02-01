01 февраля, понедельник
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Huawei публикует 7-й ежегодный отчет «Глобальный индекс сетевого взаимодействия» Global Connectivity Index (GCI)

Компания предлагает пять основных этапов цифровой трансформации отраслей

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Huawei опубликовала отчет «Глобальный индекс сетевого взаимодействия» (Global Connectivity Index, GCI) за 2020 год. Исследование проводится компанией уже седьмой год подряд. В отчете GCI за 2020 год впервые предложено пять основных этапов цифровой трансформации отраслей: эффективность задач, функциональная эффективность, системная эффективность, организационная эффективность и гибкость, эффективность и устойчивость экосистемы.


Ключевой вывод GCI 2020 состоит в том, что цифровая трансформация отраслей поможет странам увеличить производительность, ускорить восстановление экономики и повысить конкурентоспособность в будущем. Согласно результатам исследования, проведенного в рамках подготовки отчета GCI, в странах, которые смогли увеличить производительность и перейти на цифровые технологии с помощью интеллектуальных средств связи, обычно выше показатель GVA (валовая добавленная стоимость) в расчете на одного работника или на час работы.

Страны-новички проявляют инициативу, сокращая отставание от ведущих мировых экономик


В этом отчете проанализированы изменения показателей GCI каждой страны с 2015 года. Средние показатели стран-лидеров, стран-новичков и стран, перенимающих чужой опыт, выросли с 2015 года. При этом самые высокие совокупные годовые темы роста (CAGR) показывают страны-новички, за ними следуют страны, перенимающие чужой опыт, и затем страны-лидеры. Это говорит о том, что страны-новички догоняют страны двух других категорий и сокращают цифровой разрыв.

Отчет за 2020 год также показал, что страны-новички добились значительного прогресса в сфере широкополосной связи. В этих странах зона покрытия сети мобильной широкополосной связи увеличилась более чем в 2,5 раза, связь стала на 25% доступнее, а доля пользователей сетей 4G увеличилась с 1% до 19%. Эти достижения позволили странам-новичкам предлагать комплексные цифровые услуги более высокого качества и использовать новые возможности для экономического роста. Кроме того, с 2014 года их расходы на электронную торговлю выросли почти в два раза и составили более $2 тыс. на человека. Некоторые страны-новички перешли в кластер стран с более высокими показателями GCI, повысив их на 17% и обеспечив рост ВВП до уровня, на 22% превышающего показатели аналогичных стран. В 2020 году в категорию стран, перенимающих чужой опыт, вошли Вьетнам и Перу.

Организации в странах-лидерах хотят сохранить прежний уровень расходов на ИТ


Исследования показывают, что готовность компаний инвестировать в ИТ зависит от того, где они базируются. Объемы бюджета на ИТ в компаниях стран-лидеров и стран, перенимающих чужой опыт, превышают объемы других статей бюджета. Кроме того, компании в этих странах сократили свой ИТ-бюджет в среднем в 2,5–3,5 раза по сравнению с другими странами. Страны с более развитой цифровой инфраструктурой имеют больше возможностей минимизировать влияние пандемии на экономику, быстрее осуществлять ее восстановление и обеспечивать непрерывность трансформации в модели производительности более высокого порядка.

Цифровая трансформация секторов экономики поможет странам развивать производительность «более высокого порядка» для стимуляции экономического восстановления и повышения конкурентоспособности в будущем


Странам необходимо осуществлять инвестиции в ИКТ на основе уникального набора факторов производства, чтобы добиться мультипликационного эффекта. В целом экономики состоят из различных секторов, два или три из которых, как правило, доминируют. В отчете GCI 2020 говорится о том, что стратегия страны в области ИКТ должна основываться на накопленных отраслевых преимуществах. Независимо от отрасли более широкое использование цифровых технологий обеспечивает рост добавленной стоимости.

Этап 1: эффективность задач. Основное внимание уделяется отслеживанию выполнения отдельных задач посредством базовых технологий подключения и более эффективной связи.

Этап 2: функциональная эффективность. Компьютеризированные или автоматизированные функции, обеспечиваемые ИКТ, позволяют одновременно выполнять несколько задач и эффективнее обмениваться информацией.

Этап 3: системная эффективность. Основное внимание уделяется цифровизации основных системных функций для повышения эффективности операций. На этом этапе предприятия будут больше нуждаться в технологиях подключения и облачных сервисах.

Этап 4: организационная эффективность и гибкость. Корпоративные процессы цифровизированы, корпоративные приложения перенесены в облако, осуществляется эффективная интеграция всех систем. Кроме того, сети с большим покрытием, широкое распространение облачных приложений, использование ИИ и интернета вещей обеспечивают анализ данных в реальном времени и извлечение из них полезной информации.

Этап 5: эффективность и устойчивость экосистемы. Вся экосистема цифровизирована, она способна быстро реагировать на изменения рынка и обеспечивать автоматическую координацию и межотраслевое сотрудничество заинтересованных сторон. Репрезентативные технологии: 5G, интернет вещей и робототехника — открывают все больше возможностей для появления новых бизнес-моделей, методов работы и продуктов в ходе цифровизации.

«Поскольку ИКТ проникают в разные отрасли, цифровая трансформация была единогласно поддержана на уровне стран и предприятий,— заявил Чжан Хунси, директор по маркетингу ИКТ-инфраструктуры Huawei.— Впервые мы расширили сферу наших исследований от стран до отраслей. Мы также предложили для стран и предприятий пути цифровой трансформации на разных этапах, чтобы помочь им в построении устойчивой экономики, ориентированной на будущее».

Отчеты GCI предоставляют политическим деятелям и заинтересованным сторонам ценные сведения, которые помогают содействовать росту цифровой экономики. В отчете GCI 2020 оценены 79 стран, на долю которых приходится 95% мирового ВВП и 84% мирового населения.

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