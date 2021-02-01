Huawei публикует 7-й ежегодный отчет «Глобальный индекс сетевого взаимодействия» Global Connectivity Index (GCI)

Huawei опубликовала отчет «Глобальный индекс сетевого взаимодействия» (Global Connectivity Index, GCI) за 2020 год. Исследование проводится компанией уже седьмой год подряд. В отчете GCI за 2020 год впервые предложено пять основных этапов цифровой трансформации отраслей: эффективность задач, функциональная эффективность, системная эффективность, организационная эффективность и гибкость, эффективность и устойчивость экосистемы.

Ключевой вывод GCI 2020 состоит в том, что цифровая трансформация отраслей поможет странам увеличить производительность, ускорить восстановление экономики и повысить конкурентоспособность в будущем. Согласно результатам исследования, проведенного в рамках подготовки отчета GCI, в странах, которые смогли увеличить производительность и перейти на цифровые технологии с помощью интеллектуальных средств связи, обычно выше показатель GVA (валовая добавленная стоимость) в расчете на одного работника или на час работы.

Страны-новички проявляют инициативу, сокращая отставание от ведущих мировых экономик

В этом отчете проанализированы изменения показателей GCI каждой страны с 2015 года. Средние показатели стран-лидеров, стран-новичков и стран, перенимающих чужой опыт, выросли с 2015 года. При этом самые высокие совокупные годовые темы роста (CAGR) показывают страны-новички, за ними следуют страны, перенимающие чужой опыт, и затем страны-лидеры. Это говорит о том, что страны-новички догоняют страны двух других категорий и сокращают цифровой разрыв.

Отчет за 2020 год также показал, что страны-новички добились значительного прогресса в сфере широкополосной связи. В этих странах зона покрытия сети мобильной широкополосной связи увеличилась более чем в 2,5 раза, связь стала на 25% доступнее, а доля пользователей сетей 4G увеличилась с 1% до 19%. Эти достижения позволили странам-новичкам предлагать комплексные цифровые услуги более высокого качества и использовать новые возможности для экономического роста. Кроме того, с 2014 года их расходы на электронную торговлю выросли почти в два раза и составили более $2 тыс. на человека. Некоторые страны-новички перешли в кластер стран с более высокими показателями GCI, повысив их на 17% и обеспечив рост ВВП до уровня, на 22% превышающего показатели аналогичных стран. В 2020 году в категорию стран, перенимающих чужой опыт, вошли Вьетнам и Перу.

Организации в странах-лидерах хотят сохранить прежний уровень расходов на ИТ

Исследования показывают, что готовность компаний инвестировать в ИТ зависит от того, где они базируются. Объемы бюджета на ИТ в компаниях стран-лидеров и стран, перенимающих чужой опыт, превышают объемы других статей бюджета. Кроме того, компании в этих странах сократили свой ИТ-бюджет в среднем в 2,5–3,5 раза по сравнению с другими странами. Страны с более развитой цифровой инфраструктурой имеют больше возможностей минимизировать влияние пандемии на экономику, быстрее осуществлять ее восстановление и обеспечивать непрерывность трансформации в модели производительности более высокого порядка.

Цифровая трансформация секторов экономики поможет странам развивать производительность «более высокого порядка» для стимуляции экономического восстановления и повышения конкурентоспособности в будущем

Странам необходимо осуществлять инвестиции в ИКТ на основе уникального набора факторов производства, чтобы добиться мультипликационного эффекта. В целом экономики состоят из различных секторов, два или три из которых, как правило, доминируют. В отчете GCI 2020 говорится о том, что стратегия страны в области ИКТ должна основываться на накопленных отраслевых преимуществах. Независимо от отрасли более широкое использование цифровых технологий обеспечивает рост добавленной стоимости.

Этап 1: эффективность задач. Основное внимание уделяется отслеживанию выполнения отдельных задач посредством базовых технологий подключения и более эффективной связи.

Этап 2: функциональная эффективность. Компьютеризированные или автоматизированные функции, обеспечиваемые ИКТ, позволяют одновременно выполнять несколько задач и эффективнее обмениваться информацией.

Этап 3: системная эффективность. Основное внимание уделяется цифровизации основных системных функций для повышения эффективности операций. На этом этапе предприятия будут больше нуждаться в технологиях подключения и облачных сервисах.

Этап 4: организационная эффективность и гибкость. Корпоративные процессы цифровизированы, корпоративные приложения перенесены в облако, осуществляется эффективная интеграция всех систем. Кроме того, сети с большим покрытием, широкое распространение облачных приложений, использование ИИ и интернета вещей обеспечивают анализ данных в реальном времени и извлечение из них полезной информации.

Этап 5: эффективность и устойчивость экосистемы. Вся экосистема цифровизирована, она способна быстро реагировать на изменения рынка и обеспечивать автоматическую координацию и межотраслевое сотрудничество заинтересованных сторон. Репрезентативные технологии: 5G, интернет вещей и робототехника — открывают все больше возможностей для появления новых бизнес-моделей, методов работы и продуктов в ходе цифровизации.

«Поскольку ИКТ проникают в разные отрасли, цифровая трансформация была единогласно поддержана на уровне стран и предприятий,— заявил Чжан Хунси, директор по маркетингу ИКТ-инфраструктуры Huawei.— Впервые мы расширили сферу наших исследований от стран до отраслей. Мы также предложили для стран и предприятий пути цифровой трансформации на разных этапах, чтобы помочь им в построении устойчивой экономики, ориентированной на будущее».

Отчеты GCI предоставляют политическим деятелям и заинтересованным сторонам ценные сведения, которые помогают содействовать росту цифровой экономики. В отчете GCI 2020 оценены 79 стран, на долю которых приходится 95% мирового ВВП и 84% мирового населения.