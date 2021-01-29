Мэрия Ярославля недовольна темпами ремонта проспекта Машиностроителей

29 января представители мэрии Ярославля проверили ход ремонта проспекта Машиностроителей в Заволжском районе, сообщили в пресс-службе мэрии. По словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, при проверке были отмечены слабые темпы производства работ.

«Это может привести к отклонению от графика выполнения работ. Напомню, на ремонт ливневого коллектора на первом участке отводится порядка 30 дней. До 15 февраля подрядная организация должна закончить ремонт и выполнить работы по обратной засыпке песком и щебнем. Призвали подрядную организацию увеличить количество техники и ускорить ход работ»,— отметил господин Овчаров.

В мэрии отметили, что в настоящее время из-за потепления работы на объекте временно остановлены, однако подрядчик уже полностью выполнил все подготовительные работы. Произведено вскрытие трубы ливневого коллектора, вывезено старое асфальтобетонное покрытие. По информации представителя подрядной организации АО ГК «ЕКС» Сергея Горелова, подрядчик готов продолжить работы при наступлении минусовых температур воздуха.

«В связи с повышением температуры до плюс четырех градусов произошло обильное таяние снега. Это привело к образованию талых вод и попаданию их в ливневой коллектор, подлежащий замене. В данный момент ливневая канализация работает на 80% от своей проектной мощности. При таком объеме ливневых стоков производить замену труб, устанавливать заглушки и станцию перекачки не представляется возможным. Большим потоком воды все будем смыто»,— рассказал господин Горелов.

Напомним, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы выполняет подрядная организация АО ГК «ЕКС». С подрядчиком заключили контракт на 160,8 млн руб. Окончание работ намечено на август 2021 года. Ранее на проспекте в рамках контракта была проведена модернизация светофорных объектов.

С 15 января в связи с началом первого этапа ремонтных работ, перекрыто движение по отдельным участкам проспекта Машиностроителей. Ограничение движения на проспекте будет действовать в течение месяца – до 15 февраля.

Ремонт проспекта Машиностроителей будет проходить в несколько этапов. Во время проведения работ в рамках второго этапа также будут заменяться инженерные сети. На это время планируется перекрыть участок протяжённостью 300 м от улицы Серго Орджоникидзе до дома №26 по проспекту Машиностроителей. В мэрии сообщили, что сейчас совместно с сотрудниками ГИБДД разрабатывается схема организации дорожного движения.

Антон Антонов