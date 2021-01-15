Проспект Машиностроителей в Ярославле перекрыт с 15 января

С 15 января в Заволжском районе Ярославля перекрыто движение по отдельным участкам проспекта Машиностроителей, сообщили в мэрии города. На проспекте начались ремонтные работы. В частности, в рамках первого этапа ремонта будет проведена замена коллектора ливневой канализации на перекрестке улицы Серго Орджоникидзе и проспекта Машиностроителей. В мэрии уточнили, что ограничение движения на проспекте будет действовать в течение месяца – до 15 февраля.

По информации мэрии, в Заволжском районе для организации движения по объездным путям были установлены временные дорожные знаки.

«Мы совместно с депутатами проверили расстановку временных дорожных знаков, подрядная организация завершает их установку. Для безопасности пешеходов в районе производства работ организован дополнительный временный регулируемый пешеходный переход с кнопкой. В ночное время будет изменена работа десяти светофорных объектов для большей проходимости автомобильного транспорта на объездных дорогах»,— рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

По данным на утро 15 января, обстановка на дорогах Заволжского района спокойная. Перекрытие проспекта Машиностроителей не вызвало дополнительных пробок и заторов. В организации движения автотранспорта и в помощи пешеходам при переходе улиц по временным знакам помощь оказывают сотрудники ГИБДД

Напомним, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы будет выполнять подрядная организация АО ГК «ЕКС». С ней подписан контракт на общую сумму 160,8 млн руб. Завершение ремонта запланировано на август 2021 года. В конце 2020 года подрядчик уже провел на проспекте Машиностроителей модернизацию светофоров, которые были оснащены светодиодной подсветкой.

Антон Антонов