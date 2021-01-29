Ввод жилья в Тамбовской области за год снизился на 24%

По итогам 2020 года Тамбовская область ввела в эксплуатацию 698,5 тыс. кв м жилья, это на 24,1% меньше, чем за 2019 год, следует из сообщения Тамбовстата. При этом в планах региона было нарастить в минувшем году объем ввода жилья на 11,4% до 1,38 млн кв.м жилья.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», в регионе снизился на 2,1% и составил 31,7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Тамбовщина рассчитывает в ближайшие пять лет сдать в эксплуатацию более 5,5 млн кв.м жилья.

Подробнее о том, как в Тамбовской области планируют реализовать шестикратный рывок в строительстве, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова