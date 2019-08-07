Тамбов расстроят жильем

В Тамбовской области до 2024 года планируется ввести более 6 млн кв. м жилья в составе комплексной многоэтажной застройки и индивидуальных проектов (ИЖС), для чего потребуется вложить в инфраструктуру более 20 млрд руб. Для реализации планов власти намерены использовать более 200 га на севере Тамбова, всего для застройки планируется зарезервировать порядка 800 га. Региональные власти, по мнению экспертов, ждет «большая комплексная работа» по выявлению правового статуса целевых участков под застройку и устранение недочетов, которые могут помешать оформлению документов в срок.

Вчера на встрече с журналистами заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев заявил, что в регионе к 2024 году должно появиться более 6 млн кв. м жилья. Планы касаются не только комплексной застройки, но и ИЖС. При этом основная доля застройки придется на Тамбов и его северную часть. В микрорайоне «Телецентр», в частности, под многоэтажную застройку отведены 39 и 170 га. «Интенсивно развивать» планируется также микрорайоны Пехотка и Звезда в южной части облцентра. «Хотелось бы, чтобы более интенсивно застраивалась центральная часть с учетом имеющегося архитектурного стиля Тамбова», — добавил Арсен Габуев.

Для строительства инфраструктуры новых микрорайонов, по оценке региональных властей, потребуется от 20 до 24 млрд руб. В настоящее время совместно с управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона ведется работа с поставщиками ресурсов. Они должны закладывать в свои инвестиционные программы средства на комплексную модернизацию сетей, в том числе с учетом планов по расширению границ Тамбова.

По данным исследования регионального рынка, проведенного экспертами Единого реестра застройщиков (ЕРЗ, составляется на основе проектных деклараций местных девелоперов), на Тамбовщине, по данным за июль 2019 года, было 54 строящихся дома на почти 7,2 тыс. квартир совокупной площадью 371, 9 тыс. кв. м. Наибольший объем жилищного строительства приходится на облцентр (83% совокупной площади жилых единиц). Еще 7% жилья возводятся в Крутых Выселках, деревне Красненькая (6,4%), Бокино (1,3%) и Мичуринске (2,3%). Наибольший объем строительства в квадратных метрах приходится на объекты, разрешение на которые выдано в 2017 году (33,8% по площади жилых единиц).

До конца 2019 года застройщики планируют ввести в эксплуатацию 196,7 тыс. кв. м жилья. По состоянию на июль возведение жилья на Тамбовщине осуществляют 23 застройщика (бренда), которые представлены 26 компаниями (юридическими лицами). В области, по данным ЕРЗ, возводится 33 жилых комплекса. Самым крупным по объемам является ЖК на улице Магистральной «Компании Козерог» на четыре дома и 55,2 тыс. кв. м.

Ранее застройщики региона на совещании с полпредом президента РФ по ЦФО Игорем Щеголевым заявляли, что для выполнения задачи по наращиванию объемов ввода жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в области, для комплексной застройки на севере облцентра необходимо порядка 1,2 тыс. га. Из них более 800 га находятся в федеральной собственности. Указанный нацпроект, напомним, рассчитан на 2019-2024 годы и предполагает увеличение объема жилстроительства в РФ до 120 млн кв. м к 2024-му. Всего на территории области за период с 2019-го по 2024 год, согласно прогнозу социально-экономического развития региона, ожидается возведение 5,4 млн кв. м жилья, в том числе в 2019-м — 845 тыс. кв. м, в 2020 году — 900 тыс. кв. м, в 2021 году — 905 тыс. кв. м, в 2022 году — 910 тыс. кв. м, в 2023 году — 915 тыс. кв. м, в 2024 году — 925 тыс. кв. м.

На данный момент в северной части облцентра осваиваются 39 га микрорайона Телецентр. Введено восемь из 28 запланированных многоквартирных домов. В этом году власти рассчитывают на ввод в эксплуатацию 842 тыс. кв. м жилья, из которых многоэтажного — порядка 200 тыс. кв. м. В регионе, по данным обладминистрации, на начало августа нереализованными оставалось 1,99 тыс. квартир, из них 1,78 тыс. — в Тамбове.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что Тамбовщина в целом — одна из перспективных областей по темпам строительства. Задачу по строительству почти 6 млн кв. м жилья эксперт считает «амбициозной» и «требующей от властей детальной проработки», «высокой лояльности к застройщику». «Здесь необходимо учитывать еще и детальную работу внутри государственных структур — искоренение бюрократических процедур, упрощение выдачи разрешений на прокладку инженерных сетей, способствование развитию и функционированию соответствующих подрядных организаций, — полагает эксперт. — Помимо этого, необходима большая комплексная работа по выявлению правового статуса целевых участков под застройку и устранение недочетов, которые могут помешать оформлению документов в срок».

Ирина Лобанова, Олег Мухин