Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменилась стоимость недвижимости в Подмосковье и где заявлено наибольшее количество лотов на продажу.

Темп роста цен на вторичное жилье в ближайшем Подмосковье превзошел все результаты предыдущих лет. В то же время объем экспозиции сократился более чем на 50%. В 12 крупнейших городах Московской области, располагающихся в пределах 10 км от МКАД, 2,6 тыс. объектов общей площадью около 155 тыс. кв. м выставлено на продажу собственниками, посчитали аналитики компании «Азбука Жилья».

Топ-5 городов с наибольшим количеством заявленных в реализацию лотов составляют Балашиха, Люберцы, Мытищи, Одинцово и Красногорск. Объем предложения стал меньше в каждом из них. Особенно яркая отрицательная динамика зафиксирована в Долгопрудном — более чем на 70%. Также количество квартир в реализации в сегменте вторичного фонда значительно сократилось в Химках и в Дзержинском — на 69% и на 64% соответственно.

Брокеры считают, что объем предложения квартир от собственников стал сильно сокращаться на фоне роста спроса и повышенной активности покупателей. Кроме того, к уменьшению объема предложения привели и валютных колебания. Не все продавцы оказались готовы выходить на сделку без повышения цен вслед за курсом.

Наиболее значительное подорожание зафиксировано в Долгопрудном — почти на 16,5%. Скорректировались цены и в Люберцах, и в Видном. Впрочем, топ-5 наиболее «дорогих» городов региона остался в основном без изменений за единственным исключением — Химки и Долгопрудный поменялись местами: Долгопрудный перешел на третье место, а Химки спустился на пятую позицию. Самые дорогие лоты — в Реутове.