«Лейпциг» – «Байер»: прогноз и ставки на матч Бундеслиги 30 января

30 января «Лейпциг» сыграет с «Байером» в рамках 19-го тура Бундеслиги. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Эксперты Фонбет рассказывают о ставках на этот матч.

В какой форме «Лейпциг»

«Лейпциг» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда Юлиана Нагельсманна неровно играла в последних турах. В четырех предыдущих матчах «Лейпциг» одержал всего одну победу – над «Унионом» (1:0). В оставшихся трех встречах «Лейпциг» проиграл дортмундской «Боруссии» (1:3), сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2) и уступил «Майнцу» (2:3).

В какой форме «Байер»

«Байер» с 32 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. После уверенного старта и длительной беспроигрышной серии в Бундеслиге из 12 матчей «Байер» попал в функциональную яму: всего 1 победа, 1 ничья и 4 поражения в 6 последних турах. На этом отрезке «Байер» лишь раз забил больше одного гола.

«Лейпциг» – «Байер»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах «Лейпциг» не проигрывал «Байеру»: дважды победил и трижды сыграл вничью. Все ничьи пришлись на три последних матча команд в Бундеслиге, во всех этих встречах прошла ставка на «Обе забьют».

Прогноз экспертов на матч «Лейпциг» – «Байер» 30 января

Обе забьют за 1.60

В предстоящем матче обе команды получат шанс отличиться. «Лейпциг» плохо оборонялся в последних турах. В трех из четырех предыдущих встреч в Бундеслиге команда Нагельсманна пропускала минимум два гола, в том числе три мяча от аутсайдера «Майнца». «Байер» же редко проводит гостевые матчи без забитых мячей. Леверкузенцы отличались в 7 из 8 последних встреч Бундеслиги на выезде.

«Байер» слишком нестабилен, чтобы сохранить свои ворота сухими. Леверкузенцы пропускали в шести последних матчах чемпионата Германии и вряд ли прервут неудачную серию. В матчах с «Лейпцигом» «Байер» традиционно пропускает. Ставка на гол «Лейпцига» проходила во всех девяти очных встречах команд.

Ставка на голы обеих команд прошла в четырех предыдущих очных встречах «Лейпцига» и «Байера».

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