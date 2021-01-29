«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ 30 января

30 января «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Эмирейтс». Аналитики Фонбет рассказывают о ставках на данный матч.

В какой форме «Арсенал»

«Арсенал» с 30 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ. В шести последних матчах чемпионата «канониры» не проигрывали: пять побед и ничья. На этом отрезке команда Микеля Артеты обыграла «Челси» (3:1), «Брайтон» (1:0), «Вест Бромвич» (4:0), «Ньюкасл» (3:0) и «Саутгемптон» (3:1) и поделила очки с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Арсенал» улучшил игру в обороне. В шести последних турах команда Артеты пропустила всего два мяча. Для сравнения: в шести последних турах, предшествующих беспроигрышной серии в АПЛ, «канониры» пропустили восемь голов.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» с 40 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В последней встрече в чемпионате «красные дьяволы» неожиданно уступили «Шеффилд Юнайтед» (1:2). До этого «Манчестер Юнайтед» не проигрывал на протяжении 13 туров. На этом отрезке МЮ лишь трижды терял очки, каждый раз – в играх с командами из топ-6: «Манчестер Сити» (0:0), «Лестером» (2:2), «Ливерпулем» (0:0).

«Манчестер Юнайтед» идет в тройке самых результативных команд АПЛ. Однако «красные дьяволы» редко громят оппонентов. В этом сезоне Премьер-лиги МЮ лишь два раза забил больше трех голов – в матче с одной из самых пропускающих команд сезона «Ньюкаслом» (4:1) и в игре с нестабильным «Лидсом», имеющим проблемы с балансом между атакой и обороной (6:2). В четырех последних турах МЮ забил всего четыре гола, сумев поразить ворота соперника больше одного раза лишь во встрече с аутсайдером «Фулхэмом» (2:1).

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

В пяти последних матчах во всех турнирах три победы на счету «Арсенала», одна – у «Манчестер Юнайтед», еще один раз команды сыграли вничью. На «Эмирейтс» «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в двух последних очных встречах, оба раза – всухую со счетом 2:0.

Прогноз экспертов на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» 30 января

Ничья в первом тайме за 2.12

Команды наверняка начнут матч осторожно и не будут форсировать события, присматриваясь к сопернику. После неудачи с «Шеффилдом», который сумел отличиться уже на 23-й минуте, МЮ наверняка постарается сыграть надежнее в первой половине игры. Скорее всего, в первом тайме никому не удастся выйти вперед. Такая ставка прошла в трех из пяти последних встреч «Арсенала» во всех турнирах и в четырех из пяти последних матчей МЮ. В гостях «Манчестер Юнайтед» сводил к ничьей первые таймы в пяти последних встречах.

Индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» меньше 1,5 за 1.68

«Манчестер Юнайтед» вряд ли забьет много «Арсеналу», который находится в хорошей форме и мало пропускает. В пяти последних турах «канониры» пропустили всего один мяч. МЮ же забивал больше одного гола лишь раз в четырех последних матчах АПЛ – аутсайдеру «Фулхэму». Против МЮ и слабая голевая статистика во встречах против топов в этом сезоне АПЛ. В пяти матчах с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и «Челси» «красные дьяволы» забили всего один гол.

На стороне ставки на индивидуальный тотал МЮ меньше 1,5 и статистика последних очных встреч с «Арсеналом». Такая ставка прошла в четырех последних матчах между «красными дьяволами» и «канонирами». В двух предыдущих встречах на «Эмирейтс» «Манчестер Юнайтед» вообще не смог отличиться.

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