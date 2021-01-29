Крымского депутата досрочно лишили полномочий

В Крыму досрочно прекратили полномочия депутата Керченского городского совета Константина Ерманова, сообщили “Ъ” в горсовете. Депутат лишился мандата из-за нарушения антикоррупционного законодательства, в частности предоставил недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах и имуществе. Экс-депутат сообщил “Ъ”, что считает эти решения незаконными и намерен их в ближайшее время обжаловать в суде.

Господин Ерманов находится в оппозиции к властям Крыма. После продажи винзаводов «Массандра», «Новый Свет» и «Коктебель» он публично принес извинения своим избирателям за то, что поддержал президентские поправки в Конституцию России. Константин Ерманов планировал баллотироваться в депутаты Госдумы. Помимо этого он направлял запросы в прокуратуру и ФСБ с требованием выяснить, откуда у тещи главы Крыма Сергея Аксенова Людмилы Добрыни нашлись 400 млн руб. на покупку квартиры в жилом комплексе Barkli Plaza на Пречистенской набережной в Москве (в этом же доме была квартира экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого дома нашли 8,5 млрд руб. наличными).

Александр Дремлюгин, Симферополь