Мем, способный сделать добро

Недавняя инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена предоставила публике множество тем для обсуждений. Самой вирусной фотографией стал снимок сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который одиноко и хмуро сидел на стуле укутавшись в коричневую парку и варежки, сшитые для него одной из жительниц штата, который он представляет. Почти сразу на официальном сайте Берни Сандерса в продаже появились майки и свитшоты с набравшим популярность мемом.

Фотография так понравилась интернет-пользователям, что они стали делать мемы с Сандерсом в самых разных жизненных ситуациях. Таким образом, сенатор побывал на картине «Тайная вечеря», на лавочке вместе с Форрестом Гампом, а в мультфильме «Король Лев» он Симбу в одном из самых известных кадров.

Почти сразу на официальном сайте Берни Сандерса в продаже появились майки по цене $27 и свитшоты за $45 с набравшим популярность мемом. Уже через час с момента запуска, товары закончились. Грандиозная распродажа принесла политику 1.8 млн долларов.

«Мы с Джейн (женой Сандерса) поражены творческими способностями, которые так много людей продемонстрировали за прошлую неделю, и я очень рад, что мы теперь сможем оказать помощь нуждающимся жителям Вермонта» — заявил Сандерс.

По данным штаба сенатора, вырученные средства пойдут на помощь общественным организациям Вермонта: компаниям Meals on Wheels Vermont, в Фонд Chill, Фонду Feeding Chittenden и некоторым центрам престарелых в штате.

Художник Джонас Никогда (@never1959) наносит последние штрихи на свою фреску сенатора Берни Сандерса в Калвер-Сити, штат Калифорния, 24 января 2021 года. Фото: East News

Не осталась в стороне от благотворительных начинаний и жительница Вермонта, связавшая варежки Сандерсу. Джейн Эллис получила множество запросов на такие же изделия, но по началу отказывалась, а затем всё же решила связать три пары и выставить их на аукцион, доходы от которого отправить на помощь молодёжным организациям, приюту для собак и на обучение дочери.