На Кубани экс-следователя осудили за отказ возбудить дело на участников убийства в Псебае

В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему следователю следственного отдела ОМВД России по Мостовскому району, подозреваемой в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР Кубани.

Следствие и суд установили, что в 2018 году сотрудник МВД проводила проверку по делу о хищении куртки двумя подростками у своего сверстника в пос. Псебай. Она решила провести ее сама вместо того, чтобы передать материалы дела по подследственности в органы СКР.

Следствие утверждает, что она знала, что хищение было совершено именно группой лиц, тем не менее, она убедила пострадавшего отказаться от претензий в адрес обидчиков. Затем, в мае 2018 года она вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В документе она заявила о непричастности одного из фигурантов проверки, а действия второго назвала не содержащими признаков грабежа в силу малозначительности.

«Несвоевременное привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности, неприменение к ним профилактических и процессуальных мер привели к совершению 13 мая в Псебае жестокого убийства женщины, соучастником которого явился один из несовершеннолетних», – заявили в Следственном управлении Кубани.

В дальнейшем отказ в возбуждении уголовного дела, вынесенный следователем был отменен, и в отношении подростков возбудили уголовное дело грабеже.

В отношении сотрудницы МВД возбудили уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд вынес ей приговор в виде лишения права на три года занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов. Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее сообщал „Ъ-Кубань“, зверское убийство 40-летней Натальи Дмитриевой произошло в Псебае в ночь на 14 мая. Тело женщины с многочисленными ранами было обнаружено недалеко от кафе «Ивушка», где, по версии следствия, накануне вечером компания молодых людей распивала спиртное, а также находилась сама потерпевшая. Наталья якобы знала подростков, поэтому позволила проводить ее до дома.

Возле дома по улице Первомайской, 238 молодые люди, находящиеся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поочередно нанесли Наталье Дмитриевой не менее 19 ударов руками и камнем, затем изнасиловали потерпевшую, после чего задушили. Бондаренко на момент преступления было 16, а Никифорову — 20 лет.

В июле 2020 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор, вынесенный нижестоящими инстанциями.

Алексей Белянин