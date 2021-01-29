«Итальянский ажиотаж вокруг Александра Кокорина вполне понятен»

29 января Александр Кокорин не сыграет за «Фиорентину» в матче чемпионата Италии против «Торино», так как у россиянина пока нет рабочей визы. Первым матчем Кокорина в Италии может стать встреча «Фиорентина» — «Интер» 5 февраля. Перспективы скандально известного футболиста в итальянском чемпионате оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.



Во Флоренции Александра Кокорина принимают как большую футбольную звезду. Навязчивые журналисты, вспышки фотоаппаратов, интервью. Даже перед матчем «Фиорентины» с «Торино» сейчас больше говорят о Кокорине нежели о предстоящей игре. Кстати, несмотря на скромную сумму трансфера — меньше €5 млн, зарплата у Александра по местным меркам серьезная — €1,7 млн в год. Больше в клубе из Флоренции получают только два человека, один из которых сам Рибери.

Дело в том, что в Италии рекомендации Кокорину дали такие уважаемые люди, как Фабио Капелло и Роберто Манчини. Именно это ему помогло, уверен комментатор Михаил Поленов: «Эти рекомендации сыграли роль, потому что Манчини, главный тренер итальянской сборной, — сейчас очень серьезный авторитет, а Капелло — это просто аксакал. Я думаю, что его слова тоже много значат. Но, честно говоря, меня немножко смущают такие вещи. Что сделал Кокорин за последний год, что его должна хотеть европейская команда?»

Может быть, на футбольном поле Александр последнее время, действительно, и не блистал, но с нужными людьми в нужном месте он умел появляться всегда. Еще будучи игроком «Зенита», Кокорин летал в свой выходной на частом самолете в Лондон, чтобы пообщаться со своим кумиром, бразильцем Роналдо. Уже тогда Кокорина воспринимали как звезду. Потом был скандал, тюремное заключение и громкое возвращение в футбол. Так что итальянский ажиотаж вокруг россиянина вполне понятен. К тому же сам Александр с места в карьер заговорил про победы и титулы: «Моя мечта как футболиста, во-первых, приносить помощь в каждой игре, помогать своим новым партнерам, во-вторых, радовать болельщиков хорошей игрой и постараться выигрывать титулы и, в-третьих, чтобы “Фиорентина” поднималась как можно выше».

Кстати, по-итальянски Кокорин тоже должен заговорить. Александр заявил, что будет учить язык с репетиром. Знать итальянский, чтобы сделать футбольную карьеру в Италии, очень важно уверен Игорь Шалимов, который сам играл на итальянском чемпионате: «Итальянцы по-английски не говорят. Пранделли, я уверяю, ни слова не знает, кроме hello. Конечно, он обязательно должен учить язык, чтобы общаться, чтобы войти в коллектив. Все иностранцы, я уверен, в том числе и Рибери, по-итальянски говорят».

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В России далеко не все верят в то, что у Кокорина в Италии что-то получится. Кто-то говорит о странных трансферах «Фиорентины», которая чуть ли не отмывает деньги, кто-то затягивает старую песню про профнепригодность Кокорина после тюрьмы. Как будет на самом деле, не знает никто. Но вот то, что российскими футболистами вновь начали интересоваться европейские команды, это факт, уверен футбольный агент Алекс Великих: «Такая тенденция наблюдается, и она для российского футбола позитивная.

На данный момент могу сказать, что на нашем рынке присутствуют три-четыре футболиста, к которым есть внимательный интерес итальянских специалистов».

Букмекеры после трансфера Кокорина снизили вероятность вылета «Фиорнетины» из Серии А. А вот сделать ставку, на то, что Кокорин вместе с футбольным клубом станет чемпионом Италии можно с коэффициентом тысяча. Хотя подобных подвигов от россиянина и его нового клуба никто не ждет. Даже если в этом сезоне Кокорин начнет просто выходить в основном составе, это уже можно будет назвать победой.