Суд взыскал с экс-мэра Горно-Алтайска 107 млн рублей

Горно-Алтайский горсуд (Республика Алтай) удовлетворил иск прокурора к экс-мэру Виктору Облогину о взыскании 107 млн руб. в пользу муниципалитета. Ранее бывшего чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в региональной пресс-службе прокуратуры.

Как установил суд, Виктор Облогин, находясь в должности мэра Горно-Алтайска, дал письменные гарантии от имени муниципального образования отвечать по обязательствам ООО «УК "Центральная"» перед «третьими лицами по договорам кредитной линии», а также на работы «по проектированию и монтажу индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, утеплению фасадов, энергосервисному обслуживанию». ООО «УК «Центральная» свои обязательства перед контрагентами не выполнила. С горадминистрации в пользу АКБ «Ноосфера» были взысканы 20 млн руб., ОАО «Алтайэнергосбыт» — 84,3 млн руб., судебные расходы и начисленные проценты.

«Таким образом, действия Облогина по предоставлению муниципальных гарантий ООО «УК "Центральная"» повлекли незаконное извлечение из бюджета МО «Город Горно-Алтайск» денежных средств в размере свыше 107 млн. руб.»,— говорится в сообщении.

Как писал “Ъ-Сибирь”, летом 2019 года экс-чиновник был признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначили четыре года условно. В январе 2021 года суд взыскал с него рыночную стоимость Toyota Land Cruiser.

Подробнее об уголовных делах в отношении бывшего мэра Горно-Алтайска – в материале “Ъ-Сибирь” «Виктор Облогин получил условный срок».

Екатерина Лукашевич