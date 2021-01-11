С бывшего мэра Горно-Алтайска суд взыскал рыночную стоимость Toyota Land Cruiser

Горно-Алтайский горсуд удовлетворил иск прокурора Республики Алтай к бывшему мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину и постановил взыскать с экс-чиновника 1,5 млн руб. в пользу города. Столько, по данным прокуратуры, составляет рыночная стоимость Toyota Land Cruiser 120 (Prado) 2008 года выпуска.

Суд установил, что Виктор Оболгин, являясь мэром Горно-Алтайска, с апреля 2012 года по август 2013 года «путем обмана, с использованием подложных документов совершил хищение имущества» — автомобиля, принадлежащего муниципальному образованию. В октябре 2019 года Виктор Оболгин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд назначил ему четыре года условно. В июне 2020 года защита Виктора Оболгина пыталась обжаловать приговор, но суд оставил его без изменений. В декабре прошлого года Виктор Оболгин снова безуспешно попытался оспорить приговор.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Виктор Облогин получил условный срок».

Оксана Павлова