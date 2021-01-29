Декларационная кампания 2021 года

До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году (представить декларации по форме 3-НДФЛ). Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду, получал вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера или получал доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

При декларировании доходов за 2020 год необходимо учесть ряд изменений, внесенных в налоговое законодательство:

утверждена новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ для декларирования доходов, полученных в 2020 году;

заявление о возврате переплаты по налогу теперь включено в саму форму декларации;

в декларации добавилась новая страница для отражения информации по расчету авансовых платежей индивидуальными предпринимателями, находящимися на общем режиме, и частнопрактикующими лицами.

Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Заполнить декларацию можно онлайн, в любое удобное время, исключив личный визит в налоговую инспекцию, посредством сервиса Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.При электронном представлении декларации сокращаются сроки ее обработки и проверки. Удобный интерфейс электронной услуги позволит избежать ошибок при заполнении документов, - необходимые сведения о налогоплательщике автоматически перенесутся в форму декларации. Направляемая в налоговый орган через Личный кабинет декларация и прилагаемые документы должны быть подписаны неквалифицированной электронной подписью, получить которую можно бесплатно во вкладке «Получить ЭП» раздела «Профиль» Личного кабинета.

Представить декларацию также можно на бумажном носителе, посетив налоговую инспекцию, или почтовым отправлением с описью вложения.

Для самостоятельной подготовки декларации о доходах можно воспользоваться специальной программой «Декларация», размещенной на сайте ФНС России.Программное обеспечение автоматически проверяет корректность введенных исходных данных, производит все необходимые расчеты и подготавливает документ для предоставления в налоговый орган.

Для уплаты налога или штрафа за несвоевременное предоставление декларации можно воспользоваться сервисом ФНС России «Уплата налогов и пошлин», который позволяет гражданам осуществить оплату онлайн или сформировать платежные документы для оплаты в любой кредитной организации.

Подробную информацию можно получить на сайтеwww.nalog.ru в разделе «Налог на доходы физических лиц» или в Контакт – центре ФНС России 8-800-222-2222 (звонок из региона бесплатный).

Справочно: Преимущества сервиса Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России оценили свыше 975 тыс жителей Южного Урала. В течение 2020 года с помощью «Личного кабинета» в налоговые органы направлено свыше 173 тыс налоговых деклараций о доходах. Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. В случае нарушения срока уплаты налога также взимаются пени. В ходе декларационной компании 2020 года получено более 418тыс налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Самостоятельно задекларировали доходы от продажи имущества 44,7 тыс налогоплательщиков, 1,4тыс физических лиц - от сдачи имущества в аренду (наем). Всего, согласно поступившим декларациям, гражданами самостоятельно исчислено к доплате налога на доходы физических лиц в общей сумме 953,5 млн рублей. При этом сумма налога, возвращенная из бюджета в связи с использованием налоговых вычетов, составила 7, 7 млрд рублей. Более 74 тыс физических лиц заявили социальные налоговые вычеты на общую сумму 4 млрд рублей, более 147 тыс заявили имущественные вычеты в связи с приобретением жилья на общую сумму 47 млрд рублей.

Участники — представители УФНС России по Челябинской области: начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Елена Васильевна Зотова, начальник отдела работы с налогоплательщиками Евгений Александрович Ермоленко.