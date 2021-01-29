В Семенове горит административное здание на площади 2 тысячи кв. м

Административное здание на улице Октябрьской, 20 в Семенове загорелось днем 29 января. Горит кровля на площади 2 тыс. кв. м., сообщили в нижегородском управлении МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило в 13:37. Спасательные подразделения выехали по рангу пожара №2 (максимум №5). В 14:46 возгорание локализовали на площади 2 тыс. кв. м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», по указанному адресу зарегистрированы ЗАО «Интерпром» (производство мебели) и ООО «Промышленные технологии».

Информация уточняется

Анастасия Еремина