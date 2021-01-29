В Нижневартовске после задержания во время антиковидного рейда у девушки случился выкидыш

Следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) начало проверку действий сотрудников полиции Нижневартовска, грубо задержавших беременную девушку за нарушение антиковидных требований, после чего у нее случился выкидыш. Об этом “Ъ-Урал” сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, 5 декабря 2020 года около 01:30 сотрудниками полиции проводился рейд по заведениям общественного питания, нарушающим запрет на обслуживание посетителей после 23:00. В караоке-баре «Собачка» они обнаружили компанию, которую сразу попытались разогнать, однако некоторые посетители кафе не стали уходить. Во время составления протокола на владельца заведения 28-летняя Регина Колесник в ответ на применение силы к ее мужу из-за оказания им сопротивления сотрудникам полиции пнула одного из сотрудников в спину.

В результате девушку задержали, позже в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Мы пришли в гости к другу, который пригласил нас отпраздновать сделку по приобретению караоке-бара "Собачка". Плюс у нас был свой повод поделиться радостью — я, наконец, забеременела. Долго не могла забеременеть, а я очень этого хотела. Срок был маленький, около 3 недель»,— сказала госпожа Колесник изданию «Муксун».

Как рассказал “Ъ-Урал” бывший директор караоке-бара «Собачка» Беслан Багацаев, при задержании девушке стало плохо, а в отделении полиции, в котором она находилась более 30 часов, отказывались вызывать скорую помощь. В результате у девушки случился выкидыш.

«Задержание было очень грубое, все зафиксировано на камерах. Заведение в тот вечер было закрыто, я просто подводил итоги года. В 23:40, когда мои друзья начали расходиться, мужчина и женщина в гражданской одежде начали сильно стучаться в двери. Они ворвались, начали грубо разговаривать с моими друзьями и знакомыми, на что я начал требовать предъявить удостоверения. Старший по группе Бортников отказывался. Перепалка у нас была около 30 минут. В результате Регина сделала ему замечание, обратилась к нему на "ты", назвала слишком наглым. Бортников после этого дал команду "паковать". Полицейские начали ее хватать без каких-либо предупреждений, ее муж за нее заступился, они применили грубую силу и к нему»,— рассказал господин Багацаев.

В следственном управлении СКР по ХМАО отметили, что пока рано делать выводы о том, что выкидыш случился по вине сотрудников полиции. Однако в случае подтверждения их вины они будут привлечены к ответственности.

Об антиковидном рейде по петербургским заведениям читайте в материале “Ъ” «Если мы не будем работать, мы просто сдохнем».

Илья Смирнов, Екатеринбург