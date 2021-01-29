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Мариинская больница Петербурга перестанет принимать пациентов с COVID-19

Мариинская больница Петербурга в ближайшее время перестанет принимать пациентов с коронавирусом и вернется к оказанию плановой помощи. Об этом заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса, директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

По его словам, возвращение стационара к штатной работе улучшит ситуацию с плановой помощью. Кроме того, господин Шляхто не исключил закрытия коронавирусных коек в детской больнице им. Филатова.

Напомним, что ранее в комитете по здравоохранению города заявляли, что вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда будет решаться в ближайшее время.

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