Комитет по здравоохранению Петербурга поднимет вопрос о сокращении инфекционных коек

За прошлую неделю в Петербурге было госпитализировано 3904 человека с коронавирусом или подозрением на него. Число госпитализаций снизилось на 22,7%, по сравнению с предыдущим периодом.
Как заявили в комитете по здравоохранению города, на днях станет понятно, можно ли говорить о тенденции снижения заболеваемости.
«В ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда»,— сообщает пресс-служба комздрава в «ВКонтакте».
Напомним, что по данным на утро 24 января в Петербурге выявили 2929 новых случаев COVID-19.