Суд разрешил отпустить условно-досрочно фигуранта «московского дела» Лесных

Волжский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) фигуранта «московского дела» Егора Лесных, сообщил «Новой газете» его адвокат Эльдар Гароз. В декабре 2019 года его приговорили к трем годам колонии по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии.

«Если никто не обжалует это решение, то он выйдет на свободу уже через десять дней»,— сказал адвокат.

Егор Лесных был осужден после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, которая состоялась из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным следствия, он и еще два фигуранта Максим Мартинцов и Александр Мыльников напали на росгвардейца Максима Косова. Свою вину никто из них не признал. В ноябре суд смягчил наказание Лесных и отправил его в колонию-поселение.

Об акциях протеста и уголовном преследовании их участников — в материалах “Ъ”.