В Пермском крае появится онлайн-банк земельных участков

Данные о площадках, которые можно вовлекать в оборот и использовать под строительство, будут доступны инвесторам и предпринимателям.

Региональные минимущество и мининформразвития приступили к созданию краевого онлайн-банка земельных участков. Ранее такую задачу поставил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«За цифровизацией – будущее. Развитие экономики и других сфер без «цифры» сегодня невозможно. IT-сектор должен стать катализатором для появления множества цифровых сервисов и услуг для жителей края. Благодаря «цифре» мы сможем решать социальные вопросы, подключая нашу инфраструктуру к интернету. Рассматриваем возможности реализации некоторых проектов в сфере IT в рамках ГЧП», – отметил глава региона.

С помощью сервиса можно будет найти площадку для размещения бизнеса, которая не находится в частной собственности и где не располагаются объекты капстроительства, а также оценить перспективы инвестиционных проектов.

В ближайшее время будет сформирован перечень участков на территории Перми. Позднее власти планируют провести аналитическую работу по всем муниципалитетам Прикамья. Информация станет доступна всем желающим.

Напомним, в России стартовала цифровая трансформация госуправления. Федеральные власти призвали регионы провести ее как можно быстрее и качественнее. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране», – подчеркнул вице-премьер.

Отметим, к апрелю этого года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. Главные критерии – уровень подготовки кадров для отрасли, расходы на IT-технологии и показатели цифровизации ключевых отраслей. Итоговые показатели цифровой зрелости будут отражать результаты деятельности руководителей цифровой трансформации и повлияют на оценку их работы в своем регионе.

По итогам 2020 года уже был подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств. В нем 18 ведомств показали высокий результат эффективности, остальные – средний и ниже среднего. По его результатам будут заменены десять руководителей цифровой трансформации, получившие низкие оценки работы по всем критериям.

Среди лидеров рейтинга – Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг России, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС России и другие. Средний результат показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД России и ряд других ведомств. Низкие показатели – Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды России и другие.