Xiaomi представила технологию бесконтактной зарядки гаджетов

В пятницу, 29 января, китайская технологическая компания Xiaomi представила технологию Mi Air Charge — бесконтактной зарядки смартфонов и других гаджетов. Таким образом можно заряжать сразу несколько гаджетов, причем они могут находиться на расстоянии нескольких метров от зарядки.

В Xiaomi также заявили, что дальнейшая цель — создать действительно беспроводную домашнюю среду с лампами, умными колонками и другими умными домашними предметами, которые будут заряжаться бесконтактно. Притом в компании признают, что пока у нее нет коммерческих гаджетов, которые бы поддерживали эту технологию, и в нынешнем году их выпуск не запланирован.

Бесконтактная зарядка Mi Air Charge — это небольшая коробка, оснащенная 144 антеннами, которые определяют положение устройств и отправляют миллиметровые волны, преобразующиеся в электрическую энергию и заряжающие гаджеты. Смартфон или другое устройство также должно быть снабжено специальными антеннами, чтобы поддерживать эту технологию.

О полностью прозрачных телевизорах компании читайте в материале “Ъ FM” «Xiaomi стирает рамки привычного».

Яна Рождественская